Тривалий час у мережі з'являлась інформація про те, що Андрій Хливнюк служить в територіальній обороні. Музикант розповів, де він служить насправді

Фронтмен гурту "Бумбокс" і військовослужбовець Збройних сил України Андрій Хливнюк вперше за довгий час прокоментував свою службу. Він розповів, що насправді жодного дня не був у територіальній обороні, як багато хто думав. Насправді він зараз є частиною загону "Хижак", прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти.

Він розповів, що з перших днів повномасштабної війни він залишив сцену та взяв до рук зброю. Також музикант переконаний, що кожен громадянин повинен робити внесок у спільну перемогу.

"У нас більше немає цивільних. Є тільки тил і фронт. Усвідомте це раз і назавжди. Я не закликаю вас ні до чого, крім збройного опору, — наголосив Андрій.

Довідка. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Андрій Хливнюк почав військову службу. 26 березня артист потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення. Уже невдовзі, 2 квітня, він повернувся на військову службу. У 2023 році артист став командиром своєї групи аеророзвідки.