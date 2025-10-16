Фото з відкритих джерел

Ветеран Олександр Терен був героєм 13 сезону шоу "Холостяк". При цьому він відверто розповів, що були речі, які йому не подобалось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Олександра Терена, він не грав на камеру під час знімань шоу "Холостяк". Проте монтування все одно здатне спотворювати реальність. Це йому не подобається, проте військовий ветеран все одно не шкодує про участь. Хоча вдруге, зізнався він, брати участь не став би.

"Я був собою, звичайно, але є магія монтажу. Для мене це величезний досвід, але зі своїми нюансами. Думаю, що не повторив би", - каже Терен.

Нагадаємо, що наступний сезон шоу "Холостяк" вийде на екрани вже 17 жовтня. Героєм цього сезону став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Імена учасниць до першого ефіру тримають в секреті.