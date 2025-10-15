01:30  15 жовтня
Співак EL Кравчук зізнався, чи хоче він дітей
"Я буду жорстка": Джамала розкритикувала заявки від артистів на Євробачення
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
15 жовтня 2025, 01:50

"Може, я загуляю, може він": співачка Аліна Гросу пояснила, чому вона приховує свого чоловіка

15 жовтня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Відома співачка Аліна Гросу минулого року вийшла заміж. Проте хто саме став її обранцем, публіка не знає

Про це артистка розповіла в інтерв'ю "Радіо Люкс", передає RegioNews.

За словами артистки, в житті може стати будь-що. Аліна Гросу пояснила, що їй не хочеться потім пояснювати людям, чому її шлюб не склався.

"Ну я ж не знаю, може, я загуляю, може, він. І що мені в цій ситуації робити? От в мене серце обрало когось іншого. А потім сиди і пояснюй, що це я була поганою. І потім вся країна буде його жаліти і казати, що я погана. Або навпаки", - каже співачка.

Вона також пояснила, що інколи фанати зустрічають її на вулиці. Там вони можуть побачити її чоловіка. Приховує артистка його обличчя лише в соціальних мережах.

"З одного боку мені, в принципі, начхати, що скажуть. З іншого боку мені не зовсім начхати, як буде моїм батькам чи моїй сім'ї, коли це скажуть", - каже Аліна Гросу.

Нагадаємо, що у 2019 році Аліна Гросу вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Вже через півроку, в грудні того ж року, пара розлучилася. Згодом у неї був роман з російським актором Романом Полянським. Під час повномасштабного вторгнення вони розійшлись. Уже навесні 2024 року вона вдруге вийшла заміж, але на цей раз ім'я обранця залишила секретом.

