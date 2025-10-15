Фото з відкритих джерел

Співак EL Кравчук зізнався, що думав про батьківство. Він розповів, які варіанти розглядає

Про це артист розповів у інтерв'ю "Суспільному", передає RegioNews.

EL Кравчук зазначив, що хоче стати батьком. Він думає про те, щоб взяти дитину з дитячого будинку.

"Я все розглядаю. Я розумію, що після того, як закінчиться війна, багато дітей потребуватимуть уваги дорослих. Можливо, буде такий проєкт у мене. Можливо, буде своя родина. Для мене вік – поняття тільки в паспорті", - каже співак.

Раніше артист уникав публічних розмов про родину. Наскільки відомо зі ЗМІ, він раніше ніколи не був одруженим та не мав дітей. В інтерв'ю раніше він розповідав лише, що в нього були деякі невдалі стосунки, а зараз він зосереджений на творчості.

Довідка. EL Кравчук (Андрій Вікторович Остапенко) - український співак, актор, композитор. З 2014 року спрямував творчу діяльність на культурну підтримку жителів Луганської та Донецької областей. Зокрема, це були концерти для військових та цивільних. Від військових він отримав позивний "Прометей".

У 2022 році артист теж продовжив проводити концерти на підтримку військових та цивільних. Зараз активно випускає пісні — і новий матеріал, і переклади старих хітів.