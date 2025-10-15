Фото з відкритих джерел

Ніна Матвієнко спочатку не хотіла стосунків її доньки та Арсена Мірзояна. Тоня пояснила, з чим це було пов'язано

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Тоні Матвієнко, її мати прийняла в родину Арсена Мірзояна. Однак це сталось не одразу. Спочатку артистка не сприймала коханого своєї доньки. Тому Тоня в той час приховувала стосунки, щоб ніхто не втручався в її особисте життя. Вона зізнається, що вони б розійшлись, якби вона послухалась маму.

Причина була в тому, що Ніна Митрофанівна була дуже правильною та цінувала манери. Арсен Мірзоян навпаки: він міг використовувати нецензурну лексику. Саме це, каже Тоня, відштовхнуло її маму. Проте чутки про скандали все одно перебільшені, бо з часом Ніна Митрофанівна "послабила" хватку та суперечок більше не було.

"Я ніколи не звертала на це уваги, бо це мій вибір. Мені з ним жити й дітей народжувати. Не все було так погано, як здається. Все було добре. Звичайно, вона його прийняла", - каже Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян спочатку жили в цивільному шлюбі. У Арсена є двоє синів від першого шлюбу. У 2016 році Тоня народила доньку Ніну. Через півтора року після цього вони вирішили узаконити стосунки.