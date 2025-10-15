21:10  14 жовтня
В Одесі люди мітингують проти Труханова
20:45  14 жовтня
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
16:51  14 жовтня
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 00:50

"Це був мій вибір": співачка Тоня Матвієнко зізналась, що її мати не приймала Арсена Мірзояна

15 жовтня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ніна Матвієнко спочатку не хотіла стосунків її доньки та Арсена Мірзояна. Тоня пояснила, з чим це було пов'язано

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Тоні Матвієнко, її мати прийняла в родину Арсена Мірзояна. Однак це сталось не одразу. Спочатку артистка не сприймала коханого своєї доньки. Тому Тоня в той час приховувала стосунки, щоб ніхто не втручався в її особисте життя. Вона зізнається, що вони б розійшлись, якби вона послухалась маму.

Причина була в тому, що Ніна Митрофанівна була дуже правильною та цінувала манери. Арсен Мірзоян навпаки: він міг використовувати нецензурну лексику. Саме це, каже Тоня, відштовхнуло її маму. Проте чутки про скандали все одно перебільшені, бо з часом Ніна Митрофанівна "послабила" хватку та суперечок більше не було.

"Я ніколи не звертала на це уваги, бо це мій вибір. Мені з ним жити й дітей народжувати. Не все було так погано, як здається. Все було добре. Звичайно, вона його прийняла", - каже Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян спочатку жили в цивільному шлюбі. У Арсена є двоє синів від першого шлюбу. У 2016 році Тоня народила доньку Ніну. Через півтора року після цього вони вирішили узаконити стосунки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
11 жовтня 2025, 01:50
Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні
10 жовтня 2025, 01:50
Популярна українська блогерка заявила про вагітність
10 жовтня 2025, 01:30
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Я буду жорстка": Джамала розкритикувала заявки від артистів на Євробачення
15 жовтня 2025, 00:30
Співачка MamaRika відповіла на критику продюсерки Ірини Горової
14 жовтня 2025, 23:30
Співачка Ірина Федишин розповіла, чи буде в неї третя дитина
14 жовтня 2025, 23:00
У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію
14 жовтня 2025, 22:05
У Києві встановлять півтисячі мобільних укриттів
14 жовтня 2025, 21:49
На Київщині аферисти вкрали гроші в інтернет-магазину
14 жовтня 2025, 21:45
У Київському ТЦК відреагували на повідомлення про погані умови у розподільчому центрі для мобілізованих
14 жовтня 2025, 21:33
На Прикарпатті телефонний шахрай вкрав у жінки гроші з банківської картки
14 жовтня 2025, 21:20
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »