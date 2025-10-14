21:10  14 жовтня
14 жовтня 2025, 23:00

Співачка Ірина Федишин розповіла, чи буде в неї третя дитина

14 жовтня 2025, 23:00
Фото з відкритих джерел
Нещодавно у соцмережах з'явились чутки про вагітність Ірини Федишин. Співачка розповіла, чи планує вона поповнення в родині

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка спростувала новини про її вагітність. При цьому в нещодавньому кліпі вона була в образі вагітної жінки. Артистка пояснила, що це була своєрідна візуалізація. За її словами, це про її мрію.

"Це було про мрію, про бажання. Усе в житті можливо. Я не заперечую того. Якщо будуть діти, то я тільки "за", - зізналась співачка.

Нагадаємо, що Ірина Федишин з чоловіком виховує двох синів. Старший Юрчик, якому вже 14 років, активно допомагає мамі в організації концертів. Інколи артистка жартує, що він став її технічним директором.

Довідка. Співачка Ірина Федишин після початку повномасштабного вторгнення почала активно допомагати збирати кошти на потреби воїнів. Восени 2024 року повідомляли, що вона передала Силам оборони України 262 автомобілі.

Уже у 2025 році завдяки благодійним концертам різдвяного туру "Україна колядує" по Америці, Канаді, Чехії та Іспанії артистка зібрала грошей ще на 100 машин.

