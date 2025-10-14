Фото з відкритих джерел

Відомий гуморист Сергій Середа сам зізнається, що його кар'єра вибудовувалась спочатку у РФ. Проте згодом він та його товариші по команді розірвали всі контакти та повернулись додому

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами гумориста, в Україні його та його товаришів по команді певний час не дуже помічали. Проте з 2014 року продовжувати роботу у РФ вони вважали неправильним. Тож, було прийнято рішення повернутися додому та будувати кар'єру тут. При цьому колеги з РФ досі можуть йому писати, але він не відповідає.

"Щороку на мій день народження деякі колишні колеги пишуть мені. Уже близько п'яти років я їм нічого не відповідаю. Мені навіть здається, у них просто стоїть якийсь автоматичний нагадувач або автоповідомлення на кшталт "З днем народження". Але реально ні з ким із них я ніяк не спілкуюся", - каже актор.

Довідка. Сергій Середа — український гуморист. Популярним його, зокрема, зробила участь в команді КВК "Одеські Манси". Згодом він співпрацював з компанією "Квартал 95": він знявся в проєктах "Країна У", "Казки У" та "Одного разу в Одесі". В останньому він грав разом зі своєю дружиною, співачкою MamaRika.