14 жовтня 2025, 00:35

"Це не вигадка": співачка Христина Соловій розповіла, як тікала від поліції з колишнім

14 жовтня 2025, 00:35
Фото з відкритих джерел
Українська артистка Христина Соловій як виявилось мала проблеми з законом за кордоном. Колись їй довелось тікати від правоохоронців

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

У новій пісні Христини Соловій є слова: "Ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція". Як виявилось, цей рядок не є вигадкою. За словами артистки, це реальна історія з її життя.

Це сталось в Італії. Там вона з її колишнім хлопцем порушила деякі правила під час їзди узбережжям. В результаті їм довелось тікати від поліції. Хлопець зміг відірватися, і вони уникнули штрафу.

"Я дуже довго була в бурхливих стосунках із чоловіком, якого сильно кохала. Наше життя було сповнене музики, драйву та подорожей. Їдучи мальовничим узбережжям, ми дещо порушили правила і за нами зʼявилась поліція. Я знала, що сиджу поруч із віртуозним водієм, з яким ніколи не страшно, і саме завдяки цьому вдалося уникнути штрафу. Я була дуже схвильована і налякана, але в цей момент зародився рядок із нової пісні", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, чи буде вона брати участь в Національному відборі на Євробаченні. За її словами, вона періодично повертається до цих думок.

