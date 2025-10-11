21:30  10 жовтня
11 жовтня 2025, 01:30

Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка

11 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Чоловік та продюсер співачки Сергій Середа відверто розповів, скільки заробляє артистка. За його словами, все оподатковується

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Сергій Середа розповів, що MamaRika отримує близько 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 мільйона гривень) лише від роялті за онлайн-прослуховування пісень. При цьому він уточнив, що це сума не за одну пісню, а за весь музичний каталог.

"Я можу сказати, скільки надходить нам за квартал, не з однієї пісні, а з усього каталогу. У середньому – 30-35 тисяч євро за квартал. Ці гроші оподатковуються. До того ж частина доходу перераховується артистам за дуетні пісні, відсотки – партнерам. Усі роялті завжди виплачуються прозоро, подаються звіти, все робиться по-чесному", - каже Сергій Середа.

При цьому прибуток від його YouTube-каналу вони повністю передають на допомогу Збройним Силам України.

Довідка. Раніше MamaRika розповідала, що Сергій зробив їй пропозицію після трьох років стосунків. Вони одружились у 2020 році. Зараз пара виховує сина Давида. Також вони мають песика Річчі, якого артистка називає своєю ще однією дитиною.

