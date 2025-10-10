Фото з відкритих джерел

За словами Тетяни Малкової, час від часу вона приїжджає в Україну. Проте остаточно повернутися вона зможе лише з дітьми, а значить — лише після завершення війни.

"Мені тут (в Україні – прим. ред.) хочеться гуляти, ходити на танці, спілкуватися з друзями, зустрічатися з ними... Там (у Польщі – прим. ред.) я три роки сиджу у себе у квартирі й нікуди не виходжу. Ані до ресторанів, ані до якихось закладів, ані на фестивалі. Мені щоразу доводиться переступати через себе. Я сиджу в квартирі на своєму ґанку й нікуди не хочу ходити. Можливо, це через загострення антиукраїнських цих настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе отак: "Ти хто взагалі такий", - зізналась акторка.

Довідка. Тетяна Малкова — українська ведуча та акторка. Фіналістка третього сезону шоу "Голос Країни". У 2015-2017 роках вона грала в шоу "Пороблено в Україні" від студії "Квартал 95". Серед нещодавніх робіт в кіно — фільми "Конотопська відьма" та "Відпустка наосліп".