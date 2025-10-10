"Нікуди не виходжу": українська акторка розповіла, як живе в Польщі
Українська акторка Тетяна Малкова виїхала через повномасштабну війну до Польщі. Рішення про переїзд вона тоді ухвалила для безпеки дітей
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами Тетяни Малкової, час від часу вона приїжджає в Україну. Проте остаточно повернутися вона зможе лише з дітьми, а значить — лише після завершення війни.
"Мені тут (в Україні – прим. ред.) хочеться гуляти, ходити на танці, спілкуватися з друзями, зустрічатися з ними... Там (у Польщі – прим. ред.) я три роки сиджу у себе у квартирі й нікуди не виходжу. Ані до ресторанів, ані до якихось закладів, ані на фестивалі. Мені щоразу доводиться переступати через себе. Я сиджу в квартирі на своєму ґанку й нікуди не хочу ходити. Можливо, це через загострення антиукраїнських цих настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе отак: "Ти хто взагалі такий", - зізналась акторка.
Довідка. Тетяна Малкова — українська ведуча та акторка. Фіналістка третього сезону шоу "Голос Країни". У 2015-2017 роках вона грала в шоу "Пороблено в Україні" від студії "Квартал 95". Серед нещодавніх робіт в кіно — фільми "Конотопська відьма" та "Відпустка наосліп".