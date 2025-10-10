Фото з відкритих джерел

Українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

12th FUTURE GATE FESTIVAL - це найбільший фестиваль наукової фантастики в Центральній Європі. "Ти — космос" отримав головну нагороду Jury Award / International Films: Best Film.

Стрічку створювали підтримки Державного агентства України з питань кіно, компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією.

"Українське кіно знову доводить: ми є частиною майбутнього світового кінематографа", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що "Ти — космос" - це фільм про далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи з Землі. Після несподіваного вибуху він залишається останньою людиною у Всесвіті. Українці побачать цю історію на великих екранах з 20 листопада.