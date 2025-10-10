15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
10 жовтня 2025, 00:30

Український фільм переміг на найбільшому фестивалі наукової фантастики у Центральній Європі

10 жовтня 2025, 00:30
Фото з відкритих джерел
Українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

12th FUTURE GATE FESTIVAL - це найбільший фестиваль наукової фантастики в Центральній Європі. "Ти — космос" отримав головну нагороду Jury Award / International Films: Best Film.

Стрічку створювали підтримки Державного агентства України з питань кіно, компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією.

"Українське кіно знову доводить: ми є частиною майбутнього світового кінематографа", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що "Ти — космос" - це фільм про далекобійника Андрія, який перевозить ядерні відходи з Землі. Після несподіваного вибуху він залишається останньою людиною у Всесвіті. Українці побачать цю історію на великих екранах з 20 листопада.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
