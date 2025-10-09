Фото з відкритих джерел

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про свого батька з РФ. Зараз він досі проживає там

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

За словами спортсменки, востаннє вона бачила свого батька після того, як перемогла на Олімпіаді-1996. Зараз Лілія Подкопаєва каже, що не знає, де живе батько та його родина.

Вона згадує, що батьки розлучились, коли їй було лише два роки. В юному віці їй було дуже важко з ним спілкуватися, бо вони ніколи не були близькі. Тому в якийсь момент вони трохи поспілкувалися про спорт та загалом про життя й на цьому розійшлися.

"Я навіть не знала, як спілкуватися, тому що це було вперше з дитинства. Я не знала, як правильно звертатися: "тато" - не могла сказати, "Саша" - теж не могла. На "ти" чи на "ви"? Дуже дискомфортно було", - зізнається спортсменка.

При цьому вона додала, що їй дуже не вистачало турботи з боку батька. При цьому вона вже не тримає на нього одразу, бо вже впоралась з цим.

Довідка. Лілія Подкопаєва — українська спортсменка, заслужена майстриня спорту України, суддя міжнародної категорії. Вона Кубка Європи (1995); має 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996).

У 2022 році Лілія Подкопаєва разом з іншими зірками українського шоубізнесу звернулася з закликом зупинити війну. Вона також перезапустила в США Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я поколінь" — "Health of Generations" для підтримки особливо вразливих верств населення України.