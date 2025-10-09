Фото з відкритих джерел

Гуморист Антон Лірник тривалий час виступав не тільки в Україні, але й в Росії. Він розповів, чому не виїхав з РФ одразу після повномасштабного вторгнення

Про це він сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Антон Лірник зазначив, що коли сталось повномасштабне вторгнення — він був у Москві, тому що працював там. За його словами, він не мав можливості поїхати одразу, оскільки мав проблеми зі здоров'ям. Тому він був вимушений на місяць лишитися там.

При цьому гуморист сказав, що він хотів заявити, що він проти війни, проте не міг це зробити.

"Це дуже важливо розуміти, що українці, які знаходяться в Україні або десь в Європі, та українці, які знаходились тоді в Росії, у них зовсім різні можливості для висловлювань. Тому я розумів, що я не можу нічого такого запостити, за що мене тут же посадять за ґрати в Росії... Я був наляканий", - каже артист.

Згодом він зробив антивоєнне звернення. Тоді він звернувся до російського диктатора, але уникав слова "війна".

"Ми придумали такий план, щоб я записав таке звернення, в якому не казав слово війна, але щоб звернув увагу росіян на те, що відбувається. І ми знайшли, бо привід був дуже гарячий. Це була дуже критична ситуація. Я не мав казати слово війна, але я казав, що це дуже погана ситуація, що це катастрофа. Це була така форма ІПСО і я маю надію, що на когось це вплинуло", - каже Лірник.

Він додав, що не вважає себе зрадником і він нікого не зраджував.

Нагадаємо, у 2022 році український гуморист Антон Лірник звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з публічним проханням "сприяння евакуації" жителів Волновахи. При цьому у своєму зверненні він назвав диктатора "Володимиром Володимировичем". Для багатьох це прозвучало як підтримка агресії РФ проти України.

Після цього гуморист переїхав до Туреччини. Зараз він продовжує виступати в європейських країнах.