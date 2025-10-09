22:37  08 жовтня
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
14:41  08 жовтня
У Запоріжжі підлітки погрожували розстріляти пенсіонерок
13:10  08 жовтня
Україну накриє похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 00:55

"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна

09 жовтня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Гуморист Антон Лірник тривалий час виступав не тільки в Україні, але й в Росії. Він розповів, чому не виїхав з РФ одразу після повномасштабного вторгнення

Про це він сказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

Антон Лірник зазначив, що коли сталось повномасштабне вторгнення — він був у Москві, тому що працював там. За його словами, він не мав можливості поїхати одразу, оскільки мав проблеми зі здоров'ям. Тому він був вимушений на місяць лишитися там.

При цьому гуморист сказав, що він хотів заявити, що він проти війни, проте не міг це зробити.

"Це дуже важливо розуміти, що українці, які знаходяться в Україні або десь в Європі, та українці, які знаходились тоді в Росії, у них зовсім різні можливості для висловлювань. Тому я розумів, що я не можу нічого такого запостити, за що мене тут же посадять за ґрати в Росії... Я був наляканий", - каже артист.

Згодом він зробив антивоєнне звернення. Тоді він звернувся до російського диктатора, але уникав слова "війна".

"Ми придумали такий план, щоб я записав таке звернення, в якому не казав слово війна, але щоб звернув увагу росіян на те, що відбувається. І ми знайшли, бо привід був дуже гарячий. Це була дуже критична ситуація. Я не мав казати слово війна, але я казав, що це дуже погана ситуація, що це катастрофа. Це була така форма ІПСО і я маю надію, що на когось це вплинуло", - каже Лірник.

Він додав, що не вважає себе зрадником і він нікого не зраджував.

Нагадаємо, у 2022 році український гуморист Антон Лірник звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з публічним проханням "сприяння евакуації" жителів Волновахи. При цьому у своєму зверненні він назвав диктатора "Володимиром Володимировичем". Для багатьох це прозвучало як підтримка агресії РФ проти України.

Після цього гуморист переїхав до Туреччини. Зараз він продовжує виступати в європейських країнах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Солістка Tember Blanche показала, на який ремонт вона заробила піснями
08 жовтня 2025, 01:30
Популярна українська акторка розповіла, як вона наважилась на пізню вагітність
08 жовтня 2025, 00:50
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 01:55
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
09 жовтня 2025, 01:30
Відома українська акторка Ірма Вітовська пережила операцію
09 жовтня 2025, 00:30
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
08 жовтня 2025, 22:37
На Київщині шахраї вкрали землю на понад 6,5 мільйона
08 жовтня 2025, 21:20
РФ перекидає 4 мотострілецькі бригади для наступу на Дніпропетровщину, – аналітики OSINT
08 жовтня 2025, 21:13
Суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" Олександра Алієва за керування авто у стані алкогольного сп’яніння
08 жовтня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »