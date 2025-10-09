Фото з відкритих джерел

Акторка Ірма Вітовська розповіла, що зовсім нещодавно пережила операцію. За її словами, вона дуже вчасно виявила хворобу

Про це акторка розповіла в соціальній мережі, передає RegioNews.

Ірма Вітовська розповіла, що раз на рік вона обов'язково проходить планове обстеження. За словами акторки, в неї виявили хворобу на початковій стадії.

"Вийшла з наркозу. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку", - написала артистка.

Довідка. Ірма Вітовська — українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона стала відома завдяки проєкту "Леся+Рома". Сьогодні артистка продовжує роботу. Серед останніх ролей, зокрема, "Мої думки тихі", "Віддана", "Дві сестри", "Малевич".