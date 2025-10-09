22:37  08 жовтня
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
14:41  08 жовтня
У Запоріжжі підлітки погрожували розстріляти пенсіонерок
13:10  08 жовтня
Україну накриє похолодання з дощами
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 00:30

Відома українська акторка Ірма Вітовська пережила операцію

09 жовтня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Ірма Вітовська розповіла, що зовсім нещодавно пережила операцію. За її словами, вона дуже вчасно виявила хворобу

Про це акторка розповіла в соціальній мережі, передає RegioNews.

Ірма Вітовська розповіла, що раз на рік вона обов'язково проходить планове обстеження. За словами акторки, в неї виявили хворобу на початковій стадії.

"Вийшла з наркозу. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись. На початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль. Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку", - написала артистка.

Довідка. Ірма Вітовська — українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона стала відома завдяки проєкту "Леся+Рома". Сьогодні артистка продовжує роботу. Серед останніх ролей, зокрема, "Мої думки тихі", "Віддана", "Дві сестри", "Малевич".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес акторка
Солістка Tember Blanche показала, на який ремонт вона заробила піснями
08 жовтня 2025, 01:30
Популярна українська акторка розповіла, як вона наважилась на пізню вагітність
08 жовтня 2025, 00:50
Акторка Катерина Кузнецова відверто розповіла про романи на знімальних майданчиках
07 жовтня 2025, 23:00
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 01:55
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
09 жовтня 2025, 01:30
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
09 жовтня 2025, 00:55
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні втратили половину врожаю ягід - чому так сталось
08 жовтня 2025, 23:00
У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
08 жовтня 2025, 22:37
На Київщині шахраї вкрали землю на понад 6,5 мільйона
08 жовтня 2025, 21:20
РФ перекидає 4 мотострілецькі бригади для наступу на Дніпропетровщину, – аналітики OSINT
08 жовтня 2025, 21:13
Суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" Олександра Алієва за керування авто у стані алкогольного сп’яніння
08 жовтня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »