Фото з відкритих джерел

Солістка Tember Blanche Олександра Ганапольська показала, як змінилось її з чоловіком житло. За словами артистки, вони робили ремонт на ті гроші, які вони заробили саме музикою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами співачки, на дебютний альбом, який гурт випустив у 2021 році, вони з Владиславом Лагодою витратили приблизно 95 тисяч гривень. Створювали пісні вони на тому, що мали. В результаті цей альбом приніс їм понад мільйон гривень.

На зароблені кошті подружжя зробило ремонт у квартирі. У соцмережі Олександра показала "до" та "після".

"Ми буквально перетворили квартиру на картинці 1 в квартиру на картинці 2 завдяки роялті (грошей з прослуховувань) за свій перший альбом. Гроші є всюди. Питання в тому, чи готові ви їх заробляти", - впевнена артистка.

Довідка. Tember Blanche - український інді-поп гурт, який заснували у 2020 році Олександра Ганапольська та гітарист Владислав Лагода. У 2022 році вони брали участь в Національному відборі на Євробачення-2023 з піснею "Я вдома".