47-річна акторка Вікторія Білан 5 жовтня народила сина. Хлопчика назвали Яремою. За її словами, це диво, на яке вони з чоловіком чекали роками. Пара давно планувала вагітність, але це довелось відкласти через війну. Шлях, каже акторка, був непростим.

"Я зовсім не думала про вік, просто дуже хотіла дитину. Мені здається, навіть якби вагітність настала у 50, я б не вагалася. Наш хлопчик – бажана, планована дитина. Ми з чоловіком йшли до цього багато років. Звісно, повномасштабна війна трохи змінила плани, зупинила нас на якийсь час. Але бажання стати батьками залишалося сильнішим за будь-які обставини", - каже Вікторія.

У родині також є 20-річна донька. Катя дуже зраділа появі братика, і питала батьків лише, чому вони так довго з цим тягнули.

Довідка. Вікторія Білан-Ращук - українська акторка театру та кіно, співачка. Багатьом глядачам вона відома за проєктами "Свати", Папік", Майор і магія". Під час повномасштабної війни Вікторія підписала контракт як доброволець, працювала в штабі та активно підтримувала чоловіка, актора Володимира Ращука, який пішов воювати.