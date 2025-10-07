12:44  06 жовтня
07 жовтня 2025, 01:30

Ресторатор Міша Кацурін розповів, як його 9-річна донька сама заробила на новенький iPhone

07 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Міша Кацурін з дитинства вчить доньку та сина тому, як варто користуватися грошима. Він розповів, як саме його 9-річна донька навчилась накопичувати

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ресторатора, його донька Саша купила 16-й iPhone завдяки тому, що навчилась накопичувати. Виявилось, що дівчинка вже вміє відкладати гроші, і не витрачати їх одразу, коли вона їх отримує.

"Умови були такі: дитині надаються способи для заробітку грошей. Є кишенькові гроші на місяць, можна відкладати з них. Ну, і головне — є папабанк, в який можна складати гроші на депозит під 10% на місяць. Якщо з депозиту забираєш раніше, ніж через шість місяців — відсотки згорають", - каже ресторатор.

Нагадаємо, раніше ресторатор був одружений із Дашею Кацуріною. У них в шлюбі народилось двоє дітей: донька Саша та син Іван. Згодом пара розлучилась. У 2023 році Міша Кацурін одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою.

