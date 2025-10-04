Фото з відкритих джерел

Український репер OTOY розповів, як колись його викликали до суду. За його словами, вийшов з ситуації він креативно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, тоді йому було 16 років. Він крикнув у бік поліції образливе слово. Правоохоронці зупинились, вийшли з машини та оформили на хлопця протокол. Він навіть отримав повістку до суду.

"Мені було 16, і я вирішив — треба думати, як захищатися. Я написав вірш, куди вписав те слово, яке викрикнув, і зачитав його в суді. Суддя подивилась і сказала: "Просто дайте йому штраф і нехай іде", — поділився репер.

За юнацьку помилку він сплатив штраф 250 гривень.

Довідка. OTOY (В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. У 2023 році він разом із Марією Яремчук та Златою Дзюнькою виступив у другому півфіналі "Євробачення" в Ліверпулі, де він з великої сцени зачитав вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".