20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2025, 01:50

Репер OTOY розповів, за що його затримувала поліція

04 жовтня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український репер OTOY розповів, як колись його викликали до суду. За його словами, вийшов з ситуації він креативно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, тоді йому було 16 років. Він крикнув у бік поліції образливе слово. Правоохоронці зупинились, вийшли з машини та оформили на хлопця протокол. Він навіть отримав повістку до суду.

"Мені було 16, і я вирішив — треба думати, як захищатися. Я написав вірш, куди вписав те слово, яке викрикнув, і зачитав його в суді. Суддя подивилась і сказала: "Просто дайте йому штраф і нехай іде", — поділився репер.

За юнацьку помилку він сплатив штраф 250 гривень.

Довідка. OTOY (В'ячеслав Дрофа) - український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. У 2023 році він разом із Марією Яремчук та Златою Дзюнькою виступив у другому півфіналі "Євробачення" в Ліверпулі, де він з великої сцени зачитав вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Українська модель Вікторія Маремуха відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям після пологів
03 жовтня 2025, 02:45
Журналіст Слава Соломко показав, як живе в Києві в квартирі за 90 тисяч доларів
03 жовтня 2025, 01:45
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
02 жовтня 2025, 01:50
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Журналіст Слава Соломка зізнався, що йому соромно за сварку з MELOVIN
04 жовтня 2025, 01:30
Письменниця Ірена Карпа розповіла, чому в неї не склались романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком
04 жовтня 2025, 00:50
В Європі дешевшає молоко: чи вплине це на ціни в Україні
04 жовтня 2025, 00:30
"За 200 гривень на годину": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як родина допомагає їй з сином
03 жовтня 2025, 23:30
Росіяни в Харкові пошкодили понад 500 будівель, які є культурними пам'ятками
03 жовтня 2025, 23:00
На Дніпропетровщині зупинили частину приміських поїздів: кого зачеплять зміни
03 жовтня 2025, 21:13
ССО уразили ключові об'єкти ППО ворога на території РФ
03 жовтня 2025, 21:10
Конфлікт із летальним фіналом: на Харківщині чоловіку дали умовний термін за вбивство військового
03 жовтня 2025, 21:05
"Директорку" школи на Херсонщині засудили за роботу на ворога
03 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »