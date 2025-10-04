Фото з відкритих джерел

Журналіст Слава Соломко мав конфлікт з відомим співаком. Тепер він про це шкодує

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Слави Соломко, він не хоче розголошувати, що саме стало причиною конфлікту, бо має повагу до MELOVIN. При цьому він зазначив, що завжди готовий визнати свою провину та перепросити.

"Це сталося по дурості, але не було моменту, щоб я міг підійти й вибачитися. Сказати: "Слухай, я був неправий. Мені соромно. Пробач". Мені досі соромно за цю ситуацію. З мого боку це було справжнє м*дачество. Я дуже шкодую", — зізнався журналіст.

