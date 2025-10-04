Журналіст Слава Соломка зізнався, що йому соромно за сварку з MELOVIN
Журналіст Слава Соломко мав конфлікт з відомим співаком. Тепер він про це шкодує
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами Слави Соломко, він не хоче розголошувати, що саме стало причиною конфлікту, бо має повагу до MELOVIN. При цьому він зазначив, що завжди готовий визнати свою провину та перепросити.
"Це сталося по дурості, але не було моменту, щоб я міг підійти й вибачитися. Сказати: "Слухай, я був неправий. Мені соромно. Пробач". Мені досі соромно за цю ситуацію. З мого боку це було справжнє м*дачество. Я дуже шкодую", — зізнався журналіст.
Нагадаємо, раніше журналіст Слава Соломко показав свою квартиру в Києві. Сьогодні таке житло коштувало б приблизно 90 тисяч доларів. За його словами, він цю квартиру отримав у спадок.
