Українська модель відверто розповіла про проблеми з жіночим здоров'ям. Це сталось з нею після пологів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Вікторії Маремухи, в неї після пологів були проблеми через опущення передньої стінки матки. Зокрема, ставались епізоди з нетриманням. Вона зазначила, що це дуже поширено серед жінок, але більшість соромиться говорити про це.

"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", - розповіла модель.

Також їй довелось пити препарати, щоб підняти рівень заліза в організмі.

Нагадаємо, що Вікторія Маремуха народила коханому французу Луї сина у 2022 році.

Довідка. Вікторія Маремуха — українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Фіналістка другого сезону "Супермодель по-українськи". Вона брала участь у шоу "Інстапопелюшка". Згодом вона одержала там перемогу, після чого стала ведучою на шоу "Ранок з Україною".