15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
03 жовтня 2025, 02:45

Українська модель Вікторія Маремуха відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям після пологів

03 жовтня 2025, 02:45
Фото з відкритих джерел
Українська модель відверто розповіла про проблеми з жіночим здоров'ям. Це сталось з нею після пологів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Вікторії Маремухи, в неї після пологів були проблеми через опущення передньої стінки матки. Зокрема, ставались епізоди з нетриманням. Вона зазначила, що це дуже поширено серед жінок, але більшість соромиться говорити про це.

"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", - розповіла модель.

Також їй довелось пити препарати, щоб підняти рівень заліза в організмі.

Нагадаємо, що Вікторія Маремуха народила коханому французу Луї сина у 2022 році.

Довідка. Вікторія Маремуха — українська модель, блогерка, акторка та телеведуча. Фіналістка другого сезону "Супермодель по-українськи". Вона брала участь у шоу "Інстапопелюшка". Згодом вона одержала там перемогу, після чого стала ведучою на шоу "Ранок з Україною".

