16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
02 октября 2025, 00:50

Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян

02 октября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Украинский комик Александр Венедчук рассказал, что его квартира повреждена в результате вражеских обстрелов. Это произошло в ночь на 28 сентября

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, от взрывной волны в доме выбило дверь, окна разлетались. Юморист отметил, что всего несколько недель назад сделал операцию, а теперь улица, где он живет, разрушена до основания.

"Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад - полностью разрушенная улица! Я у себя дома убираю вырванную дверь и окна с заложенными ушами! Убираю стекло, смешанное с вазонами, мониторами и светом", - говорит Венедчук.

Следует отметить, что в начале года Александр Венедчук пережил кровоизлияние в мозг. С работы его госпитализировали и сразу провели срочную операцию. В сентябре юморист перенес еще одну операцию. В настоящее время он продолжает лечение и реабилитацию.

01 октября 2025
07 августа 2025
