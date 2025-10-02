Фото из открытых источников

Украинский комик Александр Венедчук рассказал, что его квартира повреждена в результате вражеских обстрелов. Это произошло в ночь на 28 сентября

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, от взрывной волны в доме выбило дверь, окна разлетались. Юморист отметил, что всего несколько недель назад сделал операцию, а теперь улица, где он живет, разрушена до основания.

"Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад - полностью разрушенная улица! Я у себя дома убираю вырванную дверь и окна с заложенными ушами! Убираю стекло, смешанное с вазонами, мониторами и светом", - говорит Венедчук.

Следует отметить, что в начале года Александр Венедчук пережил кровоизлияние в мозг. С работы его госпитализировали и сразу провели срочную операцию. В сентябре юморист перенес еще одну операцию. В настоящее время он продолжает лечение и реабилитацию.