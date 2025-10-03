Фото з відкритих джерел

Популярний український журналіст Слава Соломко живе в Оболонському районі столиці. Він показав, як зараз виглядає його квартира

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Сьогодні ця квартира коштує близько 80-90 тисяч доларів. Слава Соломко зізнався, що не купував це житло сам: це його спадок. Він вирішив не переїжджати звідти, і просто зробив ремонт "під себе". Востаннє ремонтні роботи тут були у 2016 році.

Журналіст розповів, що він практично не готує і майже не запрошує гостей. Тому він обходиться без клінінгових компаній: готує та прибирає він вдома сам, а інколи може допомогти мама.

У Соломко затишна спальня, мінібар для гостей, гардеробна та власна бібліотека. Зокрема, він облаштував зону, де знімає відео для свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, нещодавно Слава Соломко розповів, чому він не служить у ЗСУ. Виявилось, що він має діагноз, який йому поставили ще у 2017 році: новоутворення головного мозку. З того часу він перебуває на тривалій терапії, щоб контролювати хворобу.