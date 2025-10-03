15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 01:45

Журналіст Слава Соломко показав, як живе в Києві в квартирі за 90 тисяч доларів

03 жовтня 2025, 01:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Популярний український журналіст Слава Соломко живе в Оболонському районі столиці. Він показав, як зараз виглядає його квартира

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Сьогодні ця квартира коштує близько 80-90 тисяч доларів. Слава Соломко зізнався, що не купував це житло сам: це його спадок. Він вирішив не переїжджати звідти, і просто зробив ремонт "під себе". Востаннє ремонтні роботи тут були у 2016 році.

Журналіст розповів, що він практично не готує і майже не запрошує гостей. Тому він обходиться без клінінгових компаній: готує та прибирає він вдома сам, а інколи може допомогти мама.

У Соломко затишна спальня, мінібар для гостей, гардеробна та власна бібліотека. Зокрема, він облаштував зону, де знімає відео для свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, нещодавно Слава Соломко розповів, чому він не служить у ЗСУ. Виявилось, що він має діагноз, який йому поставили ще у 2017 році: новоутворення головного мозку. З того часу він перебуває на тривалій терапії, щоб контролювати хворобу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
02 жовтня 2025, 01:50
Втомилися: Юрій Нікітін назвав справжню причину розлучення з Горбачовою
02 жовтня 2025, 01:30
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 00:50
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Урожай жита цьогоріч не покриє потреби українців: експерт пояснив, що буде з випічкою
03 жовтня 2025, 00:45
На Волині чоловіка судять за вбивство колишньої дружини та тещі
02 жовтня 2025, 23:45
На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів
02 жовтня 2025, 22:45
На Житомирщині правоохоронці затримали чиновника, який продавав вплив на слідство
02 жовтня 2025, 21:45
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
02 жовтня 2025, 20:44
Суд у Харківській області обрав домашній арешт підозрюваному у смертельному побитті
02 жовтня 2025, 20:30
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes, який напав на велосипедиста
02 жовтня 2025, 20:25
На Київщині внаслідок атаки дронів постраждав 52-річний чоловік
02 жовтня 2025, 20:15
Через неправильне паркування: у Харкові 52-річний чоловік напав із ножем в кафе
02 жовтня 2025, 20:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »