02 жовтня 2025, 01:50

Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового

02 жовтня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
У стрічці "Привіт, Лютий" Тарас Цимбалюк зіграв військового, і носить в кадрі шеврон "Азову". За це він отримав критику

На претензії актор відповів у своєму блозі в Instagram, передає RegioNews.

Тарас Цимбалюк зазначив, що запевняє, що підрозділ "Азов" допомагає працювати над фільмом. Військові знаходяться на знімальному майданчику, допомагають акторам розібратися у тонкощах військової справи. При цьому бронежилет та шеврон Тарасу особисто дав військовий "Азову".

"У Києві за 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі, що носять однострій та шеврони різних підрозділів - актори. Але, традиційно, вирішили дої**тись до мене. Ще, мій театр від перших днів війни щомісяця допомагає нашим героям. З кожної вистави якась частина йде на підтримку фронту. Ми мільйони вже спрямували на допомогу ЗСУ. Я зіграв майже 300 вистав: після кожної я стою на авансцені і закликаю допомагати нашій армії. Знецінивши зараз мене, поставили під сумнів важливу волонтерську роль моїх колег, котрі теж всі ці 4 роки збирають гроші для бійців", - пише Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Тараса Цимбалюка розкритикував за цю роль військовий Данііл Мірешкін. Він заявив, що Тарас Цимбалюк не повинен одягати шеврон, коли він не має відношення до військової справи, коли бійці докладають зусиль, щоб потрапити до "Азову".

