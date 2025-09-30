Фото из открытых источников

Стало известно, что погиб известный украинский актер, волонтер и музыкант. Известно, что он присоединился к ВСУ в 2023 году

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Представители культурно-общественного центра Шелтер Плюс сообщили, что актер Андрей Нескубин погиб на фронте. Известно, что он получил ранения на фронте и перенес несколько операций. К сожалению, при выполнении задания он погиб от российской авиабомбы.

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", - говорится в сообщении.

Актеру было 33 года.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб актер Леся Курбаса и "И люди, и куклы" Андрей Синишин, погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.