15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 23:50

На фронте погиб популярный украинский актер

30 сентября 2025, 23:50
українською мовою
Фото из открытых источников
українською мовою

Стало известно, что погиб известный украинский актер, волонтер и музыкант. Известно, что он присоединился к ВСУ в 2023 году

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Представители культурно-общественного центра Шелтер Плюс сообщили, что актер Андрей Нескубин погиб на фронте. Известно, что он получил ранения на фронте и перенес несколько операций. К сожалению, при выполнении задания он погиб от российской авиабомбы.

"Он воевал два года, пережил "ноль", ранения, тяжелые последствия войны, операции. Гибель произошла в 12 км от фронта, когда он дежурил в штабе. Стерла его война разрывом авиабомбы", - говорится в сообщении.

Актеру было 33 года.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб актер Леся Курбаса и "И люди, и куклы" Андрей Синишин, погиб вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области.

Все новости
