Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

Когда Симбочка и Парфенюк разошлись, сначала он не желал видеться с дочерью. Однако впоследствии пара примирилась, и он начал финансово помогать бывшей невесте. По словам блогерши, она не собирается пока подавать на алименты.

"Об Илье, чтобы не врать. Он помогает сейчас. Один раз в месяц он дал 1000 долларов. За год где-то 2000-3000 долларов он дал. Договора по ребенку у нас нет", – рассказала Симбочка.

Напомним, что блогерша Симбочка (Карина) и певец Parfeniuk (Илья Парфенюк) обручились в июле 2023 года. Свадьбу они не сыграли. В конце марта 2024 у них родилась дочь София. Уже осенью 2024 стало известно, что они больше не вместе.