02 жовтня 2025, 00:50

Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян

02 жовтня 2025, 00:50
Український комік Олександр Венедчук розповів, що його квартира пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. Це сталось в ніч проти 28 вересня

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, від вибухової хвилі в будинку вибило двері, вікна розлітались. Гуморист зазначив, що лише кілька тижнів тому зробив операцію, а тепер вулиця, де він живе, зруйнована вщент.

"Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому - вщент зруйнована вулиця! Я в себе вдома прибираю вирвані двері і вікна з закладеними вухами! Прибираю скло, змішане з вазонами, моніторами і світлом", - каже Венедчук.

Варто зазначити, що на початку року Олександр Венедчук пережив крововилив у мозок. З роботи його госпіталізували та одразу зробили термінову операцію. У вересні гуморист переніс ще одну операцію. Зараз він продовжує лікування та реабілітацію.

