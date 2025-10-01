Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Злата Мітчелл поїхала до США ще в 15 років. За словами доньки Ольги Фреймут, вона завжди мріяла там навчатися та жити. Вона розповіла, що за ці п'ять років встигла побувати майже у всіх містах Каліфорнії. Той клімат дівчина називає найкращим для неї.

"Плюс тут море можливостей для тих, кому цікава режисура, продюсування, кіно. Я завжди хотіла переїхати до США. Я зробила цей вибір досить рано і поки що не відчуваю, що маю повністю відмовитися від цього. Думаю, що Каліфорнія — це відповідне місце на даному етапі мого життя", - каже Злата.

При цьому донька Ольги Фреймут регулярно літає до України. За її словами, їй потрібно це для того, щоб повноцінно себе відчувати.

"Я вдома двічі на рік! Дуже вдячна за можливість повертатись, це просто найцінніше відчуття в моєму житті. Мені потрібно бути в Києві хоча б 2-3 місяці на рік, щоб повноцінно себе відчувати. Я ніколи не хотіла такі далекі перерви від дому в своєму житті", - каже Злата Мітчелл.

Нагадаємо, у ведучої Ольги Фреймут троє дітей. Доньку Злату вона народила від британця Ніла. Уже в шлюбі з другим чоловіком, підприємцем Володимиром Локоткою, вона народила сина Валерія (2016 р) та доньку Євдокію (2017 р). Після повномасштабного вторгнення ведуча разом із чоловіком та дітьми проживає в Лондоні.