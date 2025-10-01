Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Коли Сімбочка та Парфенюк розійшлись, спочатку він не виявляв бажання бачитися з донькою. Проте згодом пара примирилась, і він почав фінансово допомагати колишній нареченій. За словами блогерки, вона не збирається поки що подавати на аліменти.

"Про Іллю, щоб не брехати. Він допомагає зараз. Один раз на місяць він дав 1000 доларів. За рік десь 2000-3000 доларів він дав. Договору по дитині у нас немає", - розповіла Сімбочка.

Нагадаємо, що блогерка Сімбочка (Карина) та співак Parfeniuk (Ілля Парфенюк) заручились у липні 2023 року. Весілля вони не зіграли. Наприкінці березня 2024 року в них народилась донька Софія. Уже восени 2024 року стало відомо, що вони більше не разом.