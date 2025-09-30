Фото из открытых источников

Украинская певица Светлана Тарабарова воспитывает троих детей. При этом артиста не исключает, что в их семье может родиться кто еще

По словам артисты, она хочет еще детей. По словам Светланы Тарабаровой, она серьезно настроена на то, чтобы в четвертый раз стать мамой. Однако она отметила, что сделать это хочет позже. При этом даже с мужем она еще не успела обсудить свое желание.

"Я хочу, честно, четвертого ребенка, но чуть позже. Правда, Алексей об этом еще не знает", - говорит певица.

Напомним, с 2016 года Светлана Тарабарова состоит в браке с директором Алексеем Бондарем. Осенью 2018 года у них родился сын Иван. Уже два года спустя в семье родилась дочь Мария. В апреле 2023 года певица родила дочь Полину.