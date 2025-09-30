Фото з відкритих джерел

Українська співачка Світлана Тарабарова виховує трьох дітей. При цьому артиста не виключає, що в їхній сім'ї може народитися хто ще

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артисти, вона хоче ще дітей. За словами Світлани Тарабарової, вона серйозно налаштована на те, щоб вчетверте стати мамою. Однак вона зазначила, що зробити це хоче пізніше. При цьому навіть із чоловіком вона ще не встигла обговорити це своє бажання.

"Я хочу, чесно, четверту дитину, але трішки пізніше. Щоправда, Олексій про це ще не знає", - каже співачка.

Нагадаємо, з 2016 року Світлана Тарабарова у шлюбі із директором Олексієм Бондарем. Восени 2018 року в них народився син Іван. Уже через два роки в родині народилась донька Марія. У квітні 2023 року співачка народила доньку Поліну.