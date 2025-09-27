00:50  26 сентября
27 сентября 2025, 21:55

Известный актер Саша Лирник перенес инсульт

27 сентября 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Актер сделал заявление прямо из больницы. По словам артиста, он оказался в больнице

Об этом сообщил сам артист на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт… Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", - написал Саша Лирник.

Актер перенес инсульт и очутился в больнице. По его словам, он не просит у поклонников прямых пожертвований. Однако он призвал помочь ему другим способом: приобрести его произведения на книжной ярмарке, что поможет ему собрать средства для лечения.

Справка. Саша Лирник (Александр Иванович Власюк) – сказочник-лирник, бывший участник киевской группы "Вий", актер, сценарист, телеведущий. Артист был автором сценария и инициатором создания фильмов создания фильмов "Черный казак" и "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", мультсериала "Моя страна — Украина".

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
