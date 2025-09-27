Известный актер Саша Лирник перенес инсульт
Актер сделал заявление прямо из больницы. По словам артиста, он оказался в больнице
Об этом сообщил сам артист на своей странице в соцсети, передает RegioNews.
"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт… Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", - написал Саша Лирник.
Актер перенес инсульт и очутился в больнице. По его словам, он не просит у поклонников прямых пожертвований. Однако он призвал помочь ему другим способом: приобрести его произведения на книжной ярмарке, что поможет ему собрать средства для лечения.
Справка. Саша Лирник (Александр Иванович Власюк) – сказочник-лирник, бывший участник киевской группы "Вий", актер, сценарист, телеведущий. Артист был автором сценария и инициатором создания фильмов создания фильмов "Черный казак" и "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", мультсериала "Моя страна — Украина".