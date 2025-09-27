Фото из открытых источников

Актер сделал заявление прямо из больницы. По словам артиста, он оказался в больнице

Об этом сообщил сам артист на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт… Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", - написал Саша Лирник.

Актер перенес инсульт и очутился в больнице. По его словам, он не просит у поклонников прямых пожертвований. Однако он призвал помочь ему другим способом: приобрести его произведения на книжной ярмарке, что поможет ему собрать средства для лечения.

Справка. Саша Лирник (Александр Иванович Власюк) – сказочник-лирник, бывший участник киевской группы "Вий", актер, сценарист, телеведущий. Артист был автором сценария и инициатором создания фильмов создания фильмов "Черный казак" и "Адская Хоругва, или Рождество Казацкое", мультсериала "Моя страна — Украина".