27 сентября 2025, 22:25

Ведущий Юрий Горбунов рассказал о секретах брака с Осадчей

27 сентября 2025, 22:25
Фото из открытых источников
Юрий Горбунов отметил, что его браки с Екатериной Осадчей до сих пор крепки. По его словам, очень важно друг друга понимать

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Юрия Горбунова, он давно понял, что важно уметь правильно реагировать на бытовые конфликты. Также он отметил, что важно решать все сразу и не переносить завтра.

При этом если у Юрия и Екатерины случаются споры, Горбунов признает, что чаще всего инициатором является именно он. Однако он также первым идет на примирение. По его словам, он учится ценить простые вещи и не давать мелочам испортить отношения.

Напомним, что ведущая Екатерина Осадчая в браке с ведущим Юрием Горбуновым в 2017 году родился сын Иван, а в 2021 году — сын Даниил. Ранее они рассказывали, что познакомились и влюбились во время съемок шоу "Голос Страны".

