Фото з відкритих джерел

Юрій Горбунов зазначив, що його шлюби з Катериною Осадчою досі є міцним. За його словами, дуже важливо одне одного розуміти

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Юрія Горбунова, він давно зрозумів, що важливо вміти правильно реагувати на побутові конфлікти. Також він зазначив, що важливо вирішувати все одразу і не переносити на завтра.

При цьому якщо в Юрія та Катерини стаються суперечки, Горбунов визнає, що частіше ініціатором є саме він. Однак він також першим йде на примирення. За його словами, він навчається цінувати прості речі та не давати дрібницям зіпсувати стосунки.

Нагадаємо, що ведуча Катерина Осадча в шлюбі з ведучим Юрієм Горбуновим у 2017 році народився син Іван, а у 2021 році — син Данило. Раніше вони розповідали, що познайомились та закохались під час зйомок шоу "Голос Країни".