Актор зробив заяву прямо з лікарні. За словами артиста, він опинився в лікарні

Про це повідомив сам артист на своїй сторінці в соцмережі, передає RegioNews.

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт… Надіюсь на вас, як на сто пар коней", - написав Сашко Лірник.

Актор переніс інсульт і опинився в лікарні. За його словами, він не просить в шанувальників прямих пожертв. Проте він закликав допомогти йому іншим способом: придбати його твори на книжковому ярмарку, що допоможе йому зібрати кошти на лікування.

Довідка. Сашко Лірник (Олександр Іванович Власюк) - казкар-лірник, колишній учасник київського гурту "Вій", актор, сценарист, телеведучий. Артист був автором сценарію та ініціатором створення фільмів створення фільмів "Чорний козак" та "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке", мультсеріалу "Моя країна — Україна".