Нещодавно ексміністр соцполітики Павло Розенко та ведуча Олена-Христина Лебідь зізнались, що вони заручені. При цьому святкувати весілля вони не квапляться

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олена-Христина розповіла, що їм не хочеться прямо зараз "йти під вінець". Однак ведуча вже замислюється про весілля. Вона зізналась, що хоче, щоб це було щось нестандартне.

"Ні, ми ще не узаконили стосунки. Про весілля я вже не знаю, чи треба вже мріяти про весілля…Мені здається, що зараз мені цього просто не хочеться, не буде відчуття такого повномасштабного задоволення, легкості, кайфу, бо все одно всі ми на стресі. Обов'язково буде щось нестандартне, всі все побачать і дізнаються", - розповіла вона.

Ведуча також зізналась, що вона і Павло є дуже темпераментною парою. Вони можуть сваритися, але при цьому їм весело один з одним.

"Ми темпераментна італійська сім'я. У нас не криза, у нас дуже все бурхливо. Водночас що він, що я – дуже активні. Ось ця активність – як два вулкани. Але нам дуже весело. Єдине, що можу сказати, що весь сервіз, які нам дарували на три роки на 18 персон, я розбила. Він такий міцний горішок", - каже ведуча.

Нагадаємо, раніше колишній віцепрем'єр-міністр розповів, що Олена-Христина Лебідь уже кілька років його наречена. При цьому він зазначив, що для них формальності не мають значення. Пара ще не знає, коли святкуватиме весілля.