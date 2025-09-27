00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 02:50

Ведуча Олена-Христина Лебідь розповіла, через що може сваритися з Розенком

27 вересня 2025, 02:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нещодавно ексміністр соцполітики Павло Розенко та ведуча Олена-Христина Лебідь зізнались, що вони заручені. При цьому святкувати весілля вони не квапляться

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Олена-Христина розповіла, що їм не хочеться прямо зараз "йти під вінець". Однак ведуча вже замислюється про весілля. Вона зізналась, що хоче, щоб це було щось нестандартне.

"Ні, ми ще не узаконили стосунки. Про весілля я вже не знаю, чи треба вже мріяти про весілля…Мені здається, що зараз мені цього просто не хочеться, не буде відчуття такого повномасштабного задоволення, легкості, кайфу, бо все одно всі ми на стресі. Обов'язково буде щось нестандартне, всі все побачать і дізнаються", - розповіла вона.

Ведуча також зізналась, що вона і Павло є дуже темпераментною парою. Вони можуть сваритися, але при цьому їм весело один з одним.

"Ми темпераментна італійська сім'я. У нас не криза, у нас дуже все бурхливо. Водночас що він, що я – дуже активні. Ось ця активність – як два вулкани. Але нам дуже весело. Єдине, що можу сказати, що весь сервіз, які нам дарували на три роки на 18 персон, я розбила. Він такий міцний горішок", - каже ведуча.

Нагадаємо, раніше колишній віцепрем'єр-міністр розповів, що Олена-Христина Лебідь уже кілька років його наречена. При цьому він зазначив, що для них формальності не мають значення. Пара ще не знає, коли святкуватиме весілля.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що відбувається з її стосунками
24 вересня 2025, 02:30
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
24 вересня 2025, 01:30
Письменниця Ірена Карпа розповіла, що робить перед інтимом із чоловіком
24 вересня 2025, 00:30
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Удар по Запоріжжю: зруйновано магазин, люди лишились без світла
27 вересня 2025, 09:20
Ціни на високому рівні: що відбувається із ринком соняшнику в Україні
27 вересня 2025, 03:30
"Витвори вищого класу": акторка Наталка Денисенко поділилась подробицями її нового бізнесу
27 вересня 2025, 02:30
Співачка Ольга Цибульська розповіла, чому її син тримає на неї образу
27 вересня 2025, 01:30
У новому серіалі про Гаррі Поттера "засвітиться" українка
27 вересня 2025, 00:50
Україна скоротила експорт яблук: яка ситуація на ринку
27 вересня 2025, 00:30
"Не всі жінки з великими грудьми": Невгамовна Монро розповіла, чому не зробила трансгендерний перехід
26 вересня 2025, 23:50
В Україні змінились цінники на цибулю: скільки доведеться платити
26 вересня 2025, 23:30
Постійний страх мобілізації до армії РФ: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупації
26 вересня 2025, 22:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »