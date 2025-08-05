20:21  04 августа
Стала известна причина пожара во львовском отеле
17:11  04 августа
Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами
15:36  04 августа
В Украине подешевели молочные продукты
UA | RU
UA | RU
05 августа 2025, 04:15

Известная ведущая выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Розенко

05 августа 2025, 04:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Павел Розенко, который в прошлом был вице-премьер-министром Украины, сделал предложение своей любимой. Они вместе почти десять лет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Павла Розенко, он и Елена-Христина Лебедь вместе уже семь лет. Однако официально они еще отношения не оформляли. Бывший вице-премьер отметил, что они из тех пар, для которых формальности не имеют значения.

Однако Розенко признался, что он уже сделал предложение любимому. По его словам, Лебедь уже несколько лет невеста. Самая ведущая сказала, что они действительно пока не знают, когда состоится свадьба, но уже шутит о своем длинном имени.

"Мне имело приключений с моим двойным именем, поэтому если будет – Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее", – говорит невеста Розенка.

Напомним, что с будущим избранником Елена-Христина познакомилась в соцсетях. Впоследствии оказалось, что это Павел Розенко. Публично об их романе стали говорить еще с 2018 года. У сети также были слухи о беременности ведущей, но она такой информации не подтвердила.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес свадьба
Фронтмен "Без обмежень" Сергей Танчинец признался, когда будет свадьба с его пиарщицей
03 августа 2025, 19:30
Певица Анна Тринчер призналась, чему научилась после развода с Волошиным
03 августа 2025, 18:55
Юрий Никитин впервые вышел на связь после заявления Горбачевой о разводе
01 августа 2025, 23:50
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Украине продолжает дорожать популярный овощ: эксперты объяснили причины
05 августа 2025, 03:55
Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года
05 августа 2025, 03:35
После отравления гостей Кацурин снова открывает ресторан: что там изменилось
05 августа 2025, 03:20
В Днепре в музей передали уникальный экспонат "с детства"
05 августа 2025, 02:45
Хотела к бабушке: в Украину вернули 13-летнюю девочку с оккупированной территории
05 августа 2025, 02:15
В Хмельницкой области аграрии стали использовать ИИ: каким образом
05 августа 2025, 01:55
В Днепропетровской области маленький мальчик выпал из окна
05 августа 2025, 01:30
Массовая вырубка деревьев в Запорожье: убытки более 6 миллионов гривен
05 августа 2025, 00:55
В Харьковской области подросток получил срок за кражу велосипеда
04 августа 2025, 23:30
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »