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Павел Розенко, который в прошлом был вице-премьер-министром Украины, сделал предложение своей любимой. Они вместе почти десять лет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Павла Розенко, он и Елена-Христина Лебедь вместе уже семь лет. Однако официально они еще отношения не оформляли. Бывший вице-премьер отметил, что они из тех пар, для которых формальности не имеют значения.

Однако Розенко признался, что он уже сделал предложение любимому. По его словам, Лебедь уже несколько лет невеста. Самая ведущая сказала, что они действительно пока не знают, когда состоится свадьба, но уже шутит о своем длинном имени.

"Мне имело приключений с моим двойным именем, поэтому если будет – Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее", – говорит невеста Розенка.

Напомним, что с будущим избранником Елена-Христина познакомилась в соцсетях. Впоследствии оказалось, что это Павел Розенко. Публично об их романе стали говорить еще с 2018 года. У сети также были слухи о беременности ведущей, но она такой информации не подтвердила.