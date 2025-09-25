16:42  24 сентября
25 сентября 2025, 01:55

"В моем лице есть ботокс": MELOVIN признался, какие процедуры красоты он делает

25 сентября 2025, 01:55
Популярный певец откровенно рассказал, какие процедуры он делал для наружности. Оказалось, что некоторые вещи он делает с 19 лет

Об этом артист рассказал на подкасте "Вне сцены", передает RegioNews.

По словам певца, у него есть мимическая морщинка между бровями. Поэтому MELOVIN колет ботокс от 19 лет. Также он откровенно рассказал, что в его лице есть филеры. MELOVIN признался, что у него "сделаны" губы и подбородок.

"Я колю ботокс от 19 лет. У меня очень глубокая мимическая есть морщинка между бровями. Она очень глубокая, и я ее всегда исправлял, подкалываю и все было прекрасно. В моем лице есть ботокс, есть филеры. У меня сделаны губы, у меня немного сделан подбородок. У меня нет скул, я их не делаю, у меня все хорошо, просто худеешь на 20 кг и все прекрасно. А кроме этого — это полимолочная кислота, уколы красоты, витамины. Я делал под глаза уколы, коллаген колол", – рассказал артист.

Справка: MELOVIN - украинский певец, победитель шестого сезона "X-Фактор". В 2017 году он представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder. Сегодня активно занимается творчеством.

