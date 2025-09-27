Фото з відкритих джерел

Українська акторка готується запускати власний бренд ювелірних прикрас. Вона розповіла, скільки грошей на це довелось витратити

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, запуск ювелірного бренду обійшовся їй приблизно в мільйон гривень. Однак точні цифри стануть відомі вже після офіційної презентації. У роботі їй допомагає брат, який є ювеліром.

"Наші прикраси — це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Ми працюємо над кожною деталлю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат", - розповіла акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.