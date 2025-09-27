00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2025, 02:30

"Витвори вищого класу": акторка Наталка Денисенко поділилась подробицями її нового бізнесу

27 вересня 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська акторка готується запускати власний бренд ювелірних прикрас. Вона розповіла, скільки грошей на це довелось витратити

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, запуск ювелірного бренду обійшовся їй приблизно в мільйон гривень. Однак точні цифри стануть відомі вже після офіційної презентації. У роботі їй допомагає брат, який є ювеліром.

"Наші прикраси — це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Ми працюємо над кожною деталлю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат", - розповіла акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я просто той, хто є": ведучий Анатолій Анатоліч розповів, які труднощі є у вихованні старшої доньки
25 вересня 2025, 02:55
"У моєму обличчі є ботокс": MELOVIN зізнався, які процедури краси він робить
25 вересня 2025, 01:55
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що відбувається з її стосунками
24 вересня 2025, 02:30
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Удар по Запоріжжю: зруйновано магазин, люди лишились без світла
27 вересня 2025, 09:20
Ціни на високому рівні: що відбувається із ринком соняшнику в Україні
27 вересня 2025, 03:30
Ведуча Олена-Христина Лебідь розповіла, через що може сваритися з Розенком
27 вересня 2025, 02:50
Співачка Ольга Цибульська розповіла, чому її син тримає на неї образу
27 вересня 2025, 01:30
У новому серіалі про Гаррі Поттера "засвітиться" українка
27 вересня 2025, 00:50
Україна скоротила експорт яблук: яка ситуація на ринку
27 вересня 2025, 00:30
"Не всі жінки з великими грудьми": Невгамовна Монро розповіла, чому не зробила трансгендерний перехід
26 вересня 2025, 23:50
В Україні змінились цінники на цибулю: скільки доведеться платити
26 вересня 2025, 23:30
Постійний страх мобілізації до армії РФ: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупації
26 вересня 2025, 22:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »