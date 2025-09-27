Фото з відкритих джерел

Співачка розповіла, які у неї труднощі з 10-річним сином. Причина виявилась в її роботі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами співачки, через напружений робочий графік вона рідще бачиться із сином. Це стало причиною дитячих образ. Сама артистка відчуває почуття провини.

"Зараз, поки я в турі, я погана матір. Тому що я більше на репетиціях і мені не вистачає часу. І Нестор вчора жалівся, каже: "Я прокидаюся — ти вже йдеш, я тебе наздоганяю. Лягаю спати — ти тільки приходиш, або я засинаю з бабусею, а ти повертаєшся пізно", - розповіла Ольга Цибульська.

Артистка намагається інколи брати 10-річного Нестора із собою в тур або на інші заходи. Проте це виходить не завжди. За словами Ольги, через почуття провини вона стала "заїдати емоції", і через це "зайві кілограми нікуди не діваються".

Довідка. Ольга Цибульська — відома українська співачка, переможниця першої "Фабрики зірок" в Україні. Багатьом глядачам вона також знайома як ведуча багатьох шоу та музичних премій. Артистка одружена з Сергієм Грисюком. У 2015 році в них народився син Нестор.