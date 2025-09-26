Фото з відкритих джерел

Блогерка Невгамовна Монро пояснила, чому не стала змінювати статеві органи. Виявилось, на це в неї кілька причин

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами блогерки, в кінці 90-х вона замислювалась над тим, щоб стати "більш жіночною". Вона пояснила, що тоді був тренд на груди, і вона думала, що буде найщасливішою людиною, якщо зробить це.

"Потім я зрозуміла, що йду шляхом, щоб комусь сподобатися, бо є категорія чоловіків, яким подобаються трансгендерні жінки, які залишають чоловічі геніталії, але роблять собі мамопластику. Я зрозуміла, що не хочу відповідати очікуванням інших людей. Це такі нав’язані стандарти. Не всі жінки з великими грудьми", - каже блогерка.

Монро також розповіла, що взагалі не робила трансгендерний генітальний перехід. Вона зізналась, що усвідомила, що нічого не зміниться в її житті, якщо вона це зробить. В першу чергу, каже Монро, потрібно змінити ставлення до себе у своїй голові.

"Я себе прийняла і думаю: "Нафіга я повинна щось робити з собою?" Я ж якось до цього жила. Чи дасть це мені потрібний ефект і зробить щасливою? Це ж комплексний перехід (гормональна терапія, візуальна). Я поки що не готова, і мені вже років...", - каже Монро.

Довідка. Діва Монро, або Невгамовна Монро (також відома як Монрітта) - акторка, блогерка, шоувумен. Вона першою ввела в загальноукраїнську термінологію поняття травесті-діва та перша артистка, що відкрито заявила про себе, як про трансгендерну представницю шоу-бізнесу в Україні.