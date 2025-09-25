Фото з відкритих джерел

За словами ведучого, спілкування зі старшою донькою є одним із найскладніших питань зараз. Адже вік його доньки (Алісі 14 років) дуже цікавий

Про це артист розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

Анатолій Анатоліч зауважив, що зараз все швидко змінюється, і це стосується також поглядів та поведінки дітей. Ведучий зізнався, що він не намагається бути рольовою моделлю для старшої доньки. Він хоче розуміти Алісу та залишатися в тренді, однак це не завжди виходить.

"Я не те що я намагаюсь бути рольовою моделлю, я просто той хто я є, але звичайно я дуже хочу бути на одній хвилі зі старшою донькою", - каже ведучий.

Він додав, що його головним завданням є залишатися батьком, яким можна пишатися, з його можна брати гідний приклад. Перемогою у взаєминах з донькою він називає прогулянки та поїздки на велосипедах.

Довідка. Ведучий одружений з пресаташе Юлією Бойко. Подружжя виховує двох доньок: 14-річну Алісу та 12-річну Лоліту. Відомо, що хрещеною мамою Аліси є співачка Світлана Лобода, а хрещеним — автор "Квартал 95" Вадим Переверзєв.