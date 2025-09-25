Фото з відкритих джерел

Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна виховують чотирьох дітей. Як виявилось, у них є мотивація і навіть власні гроші

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами ведучого, його донька Ангеліна знімалась у музичному відео Світлани Тарабарової. Також вона з братами та сестрою залучається до знімань для батьківського блогу. За це Тімур та Інна платять їм.

"Ми все ж таки блогерсько-телевізійна родина. Тому знімання для наших дітей — це норма. Вони іноді навіть гонорари за це отримують — і це їхні кошти, щоб вони розуміли, як це працює в дорослому житті, що за будь-яку роботу треба отримувати винагороду", - розповів Тімур Мірошниченко.

Він також додав, що його донька Мія мріє пов'язати життя з музикою. Зараз дівчинка регулярно відвідує заняття з вокалу.

"Коли Мія вперше подивилася дитяче "Євробачення", а я саме повертався з коментування, вона чекала, щоб сказати мені: "Тату, тепер я хочу стати співачкою, хочу представляти Україну на "Дитячому Євробаченні". Я їй пояснив, який шлях потрібно пройти. І буквально через кілька днів після того вона вже була записана на перше заняття з вокалу. І вже другий рік Мія постійно займається, вже потрошку на конкурси невеличкі їздить, набирається досвіду", - каже ведучий.

Наймолодший син, Марсель, постійно в русі та має потенціал для спорту. Його брат Марко має сильну концентрацію та схиляється до інженерії. Найголовніше, що діти з такими різними характерами та інтересами знаходять спільну мову.

"Як і будь-яка група дітей, вони постійно то сваряться, то обіймаються, то б'ються, то разом граються. Суто дитяча поведінка. Єдине, звісно, вони потрошку дорослішають, і їм вже потрібен особистий простір", - зазначив Тімур Мірошниченко.

Довідка. Тімур Мірошниченко та Інна Рудник одружились у січні 2018 року. Того ж року в них народилась донька Мія. У 2019 році народився син Марк. У 2023 році вони всиновили дворічного хлопчика: його назвали Марселем. У 2024 році пара вдочерила 8-річну дівчинку Ангеліну.