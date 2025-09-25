16:42  24 вересня
25 вересня 2025, 01:55

"У моєму обличчі є ботокс": MELOVIN зізнався, які процедури краси він робить

25 вересня 2025, 01:55
Фото з відкритих джерел
Популярний співак відверто розповів, які процедури він робив для зовнішності. Виявилось, що деякі речі він робить з 19 років

Про це артист розповів на подкасті "Поза сценою", передає RegioNews.

За словами співака, у нього є мімічна зморшка між бровами. Через це MELOVIN коле ботокс від 19 років. Також він відверто розповів, що в його обличчі є філери. MELOVIN зізнався, що в нього "зроблені" губи та підборіддя.

"Я колю ботокс від 19 років. У мене дуже глибока мімічна є зморшка між бровами. Вона дуже глибока, і я її завжди виправляв, підколював і все було прекрасно. У моєму обличчі є ботокс, є філери. У мене зроблені губи, у мене трошки зроблене підборіддя. У мене немає вилиць, я їх не роблю, у мене все добре, просто худнеш на 20 кг і все прекрасно. А окрім цього — це полімолочна кислота, якісь уколи краси, вітаміни. Я робив під очі уколи, колаген колов", - розповів артист.

Довідка: MELOVIN — український співак, переможець шостого сезону "X-Фактор". У 2017 році він представляв Україну на Євробаченні з піснею Under The Ladder. Сьогодні активно займається творчістю.

