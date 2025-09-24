Фото: Радіо Хартія

Українська співачка та письменниця відверто розповіла, що може підвищувати її лібідо.

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Ірени Карпи, вона ніколи не має секс із чоловіком, коли в неї є відчуття втоми. Тому для покращення інтимного життя письменниця радить робити увечері інформаційний детокс. Тобто, відкласти телефон і не читати новини, не займатися роботою.

Також артистка зайнялась своїм харчуванням. Для себе вона обрала інтервальний підхід. За її словами, у неї стало більше енергії.

"У мене з’явилося більше сил і захотілося сексу. Я це робила не для того, щоб скинути вагу, а тому що весь час почувалася втомленою", - каже Ірена Карпа.

Довідка. Ірена Карпа — українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча. У 2015-2019 роках вона була першою секретаркою з питань культури посольства України у Франції. Також Ірена Карпа є членом Українського ПЕН (українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву).