Фото з відкритих джерел

Дитячий мультик "Пес Патрон" був закритий на середині другого сезону. Виявилось, що причиною стало важливе рішення Дональда Трампа

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Виробництво українського мультсеріалу "Пес Патрон" зупинено у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа. Йдеться про закриття грантових програм USAID.

За словами автора сценарію мультсеріалу, аніматора Сашу Рубан, у першому сезоні вийшло 10 серій та спеціальний епізод. У другому сезоні вийшло п'ять серій, але інші п'ять зняти не вдалось.

"Пан Трамп сказав: "...управляли грантовими програмами купка божевільних, і ми їх виженемо". І грантові програми було скасовано", - каже автор мультсеріалу.

Відомо, що через це скасували ще один український анімаційний проєкт: серіал "На краю світів".

Довідка. "Пес Патрон" - мультсеріал, який створили в освітніх цілях для дітей. Головним героєм став джек-рассел-тер'єр Патрон, відомий як собака-сапер і помічник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проєкт спрямований на те, щоб у доступній формі пояснювати правила мінної безпеки та показувати, як правильно діяти при зустрічі з небезпечними предметами.