Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
У соцмережах часто поширюють чутки про ймовірне розлучення Юлії Саніної та Валерія Бебко. Співачка спростувала чутки та розповіла, які в них стосунки
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами фронтвумен гурту The Hardkiss, її стосунки з чоловіком міцні. При цьому артистка зізналась, що в них можуть бути сварки. Проте це стосується лише творчості.
Юлія Саніна розповіла, що за 14 років спільного життя вони з чоловіком навчились шукати компроміси. Проте, коли вони працюють над новими піснями та відео, можуть бути суперечки.
"Ми сваримося лише через творчість", - каже Юлія Саніна.
Нагадаємо, зараз Юлія Саніна з чоловіком живе за кордоном. Чимало користувачів соцмереж критикують за це. Однак співачка говорила, що вона та її чоловік виїхали за кордон до повномасштабної війни.
"Я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина, ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його й досі — я зрідка приїжджаю в Україну. Але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні", - сказала співачка.