У соцмережах часто поширюють чутки про ймовірне розлучення Юлії Саніної та Валерія Бебко. Співачка спростувала чутки та розповіла, які в них стосунки

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами фронтвумен гурту The Hardkiss, її стосунки з чоловіком міцні. При цьому артистка зізналась, що в них можуть бути сварки. Проте це стосується лише творчості.

Юлія Саніна розповіла, що за 14 років спільного життя вони з чоловіком навчились шукати компроміси. Проте, коли вони працюють над новими піснями та відео, можуть бути суперечки.

"Ми сваримося лише через творчість", - каже Юлія Саніна.

Нагадаємо, зараз Юлія Саніна з чоловіком живе за кордоном. Чимало користувачів соцмереж критикують за це. Однак співачка говорила, що вона та її чоловік виїхали за кордон до повномасштабної війни.