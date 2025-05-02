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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину часто критикуют за то, что участники ее бенда (а, в частности, и ее муж Валерий Бебко) уехали за границу во время войны. На одном из шоу артистка ответила на эти комментарии

Об этом рассказали в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле", передает RegioNews.

В сети публиковали кадры по съемкам программы "20:23" с Евгением Яновичем. Там Юлия рассказала, что ее семья на самом деле уехала за границу еще до полномасштабного вторжения. Она заявила, что ее семья после 24 февраля решила остаться за границей, потому что у них была такая возможность.

"И на самом деле я ежедневно благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок, мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор — я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, постоянно живущие в Украине", - сказала певица.

Также она стала говорить, что The Hardkiss уже достигли такого уровня, что она могла бы не работать, а только заниматься семьей, но она выбрала работать.

"Я за эти концерты оплатила работу многим людям. Я вложила очень большие деньги в шоу. Мне организаторы говорили: "Юля, а ты не хочешь заработать вообще?" Мне важно было увидеться со своим зрителем", – говорит певица.

При этом в паблике отметили, что "есть ощущение, что этими пояснениями Юля закопала The Hardkiss еще больше".

Напомним, что участники The Hardkiss уехали за границу в 2022 году. После этого выступлений в Украине полным составом у них не было — только в других странах. Сама Юлия выступала в Украине с собственным акустическим шоу с другими музыкантами.