Блогер Алексей Дурнев впервые показал, как выглядит его жилище. Оказалось, что он предпочитает светлые цвета и уют

Алексей Дурнев сделал репост фото студии дизайна и оставил подпись, что он живет в этой квартире. Так что можно предположить, что недавно в его квартире делали ремонт.

В апартаментах все оформлено в темно-зеленых оттенках, но со светлым деревом и мраморными вставками. Также можно увидеть светлую спальную комнату с панорамным окном. Серый мрамор есть в каждой комнате.

Справка. Алексей Дурнев многим украинцам стал известен благодаря развлекательной передаче "Дурнев+1". Уже в 2018 году он создал свои шоу на YouTube: "Дурнев смотрит сторис", "Еда Дурнева", "Дурнев портит все". Во время полномасштабной войны вместе с Владимиром Дантесом был в турах из шоу "Пожежа", благодаря чему собирали деньги в поддержку украинской армии.