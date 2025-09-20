Фото з відкритих джерел

Ведуча розповіла, що апаратні процедури та ін'єкції вважає природною частиною турботи про себе. За її словами, вона регулярно звертається до лікарки, щоб робити підтяжки чи інші процедури

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Я роблю мало (процедур з естетичної медицини — прим. ред.). SMAS-ліфтинг (безопераційна підтяжка шкіри за допомогою ультразвуку на глибокому рівні — прим. ред.) роблю раз на рік –півтора. Все це я віддала в руки моїй естетистці — вона вирішує, що робити. Приходжу до неї раз на три – чотири місяці. Періодично роблю ботокс, але зараз його немає, й ін'єкції — п'ять чи сім точок в обличчя. І я можу не спати всю ніч, а потім прокинутися свіжою. Всі процедури спрямовані на підживлення всіх шарів шкіри, стимуляцію колагену та те, щоб тримався мій каркас", - каже телеведуча.

Маша Єфросиніна пояснила, що результати таких процедур допомагають їй залишатися в тонусі. Навіть попри насичений робочий графік. За її словами, всі процедури вона робить за чітким протоколом. Це допомагає підкреслити природну красу на тлі вікових змін. Крім того, Єфросиніна регулярно ходить до спортзалу та дбає про ментальне здоров'я.

"Систематично цілий рік я роблю стратосферу та IQON. Це якщо ти хочеш підтягнути шкіру та позбутися набряків, що для мене дуже актуально. Бо я схильна до набряків і у мене почалися вікові гормональні коливання. До пілатесу, йоги й медитацій додала зал, бо жінкам після 40 треба працювати з м'язами", - каже ведуча.

Довідка. Маша Єфросиніна — відома українська телеведуча. Зараз разом зі співачкою Олею Поляковою має проєкт "Дорослі дівчата". Зокрема, Єфросиніна має власний проєкт "Екзамен" на YouTube. Понад 20 років у шлюбі з бізнесменом та військовим Тимуром Хромаєвим. Вони мають двох дітей: дочку Нанну (2004) та сина Олександра (2014).