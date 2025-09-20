12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2025, 01:30

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як вона доглядає за собою

20 вересня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ведуча розповіла, що апаратні процедури та ін'єкції вважає природною частиною турботи про себе. За її словами, вона регулярно звертається до лікарки, щоб робити підтяжки чи інші процедури

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"Я роблю мало (процедур з естетичної медицини — прим. ред.). SMAS-ліфтинг (безопераційна підтяжка шкіри за допомогою ультразвуку на глибокому рівні — прим. ред.) роблю раз на рік –півтора. Все це я віддала в руки моїй естетистці — вона вирішує, що робити. Приходжу до неї раз на три – чотири місяці. Періодично роблю ботокс, але зараз його немає, й ін'єкції — п'ять чи сім точок в обличчя. І я можу не спати всю ніч, а потім прокинутися свіжою. Всі процедури спрямовані на підживлення всіх шарів шкіри, стимуляцію колагену та те, щоб тримався мій каркас", - каже телеведуча.

Маша Єфросиніна пояснила, що результати таких процедур допомагають їй залишатися в тонусі. Навіть попри насичений робочий графік. За її словами, всі процедури вона робить за чітким протоколом. Це допомагає підкреслити природну красу на тлі вікових змін. Крім того, Єфросиніна регулярно ходить до спортзалу та дбає про ментальне здоров'я.

"Систематично цілий рік я роблю стратосферу та IQON. Це якщо ти хочеш підтягнути шкіру та позбутися набряків, що для мене дуже актуально. Бо я схильна до набряків і у мене почалися вікові гормональні коливання. До пілатесу, йоги й медитацій додала зал, бо жінкам після 40 треба працювати з м'язами", - каже ведуча.

Довідка. Маша Єфросиніна — відома українська телеведуча. Зараз разом зі співачкою Олею Поляковою має проєкт "Дорослі дівчата". Зокрема, Єфросиніна має власний проєкт "Екзамен" на YouTube. Понад 20 років у шлюбі з бізнесменом та військовим Тимуром Хромаєвим. Вони мають двох дітей: дочку Нанну (2004) та сина Олександра (2014).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Акторка Анна Саліванчук після розлучення розповіла, що відлякує від неї багатьох чоловіків
16 вересня 2025, 00:00
Блогер Олексій Дурнєв показав розкішну квартиру в столиці
13 вересня 2025, 18:25
Колишня дружина Розового відреагувала на обвинувачення у розтраті донатів
12 вересня 2025, 23:55
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Молочні продукти дорожчають: що українцям очікувати від цін далі
20 вересня 2025, 02:00
В Україні змінюються ціни на моркву
20 вересня 2025, 01:00
Леся Нікітюк показала, як вона та її коханий радують один одного
20 вересня 2025, 00:30
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто
19 вересня 2025, 23:30
Популярна українська співачка зменшила груди: скільки коштувала операція
19 вересня 2025, 23:00
У Запоріжжі запрацював дитячий садок повного дня: як діти проводять час в укритті
19 вересня 2025, 22:50
Ведуча Оксана Гутцайт зізналась, чому спить окремо від чоловіка
19 вересня 2025, 22:30
Туристичний сезон не вдався: що відбувається в окупованих містечка на Запоріжжі
19 вересня 2025, 22:15
У Дніпрі чоловік втратив руку під час роботи з верстатом
19 вересня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »