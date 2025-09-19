Фото з відкритих джерел

Ведуча Оксана Гутцайт після 24 років шлюбу спить із чоловіком окремо. За її словами, це найкраще, що вигадало людство

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Ведуча зазначила, що вона із чоловіком 24 роки разом, і кохання транформується. Оксана Гутцайт зауважила, що це вже, можливо, не та пристрасть, яка була на початку, але це відчуття, коли ти вже не уявляєш себе від цієї людини.

Проте тепер сплять вони окремо. Ведуча розповіла, що Вадим любить спати, коли в кімнаті темно й тепло, а вона – коли світло, все відчинене, температура +17, свіже повітря.

"Ми спимо зараз у різних кімнатах – і це найкраще, що вигадало людство. Ми зустрілися – "вогник", і розійшлися. І це ідеально", - каже ведуча.

Переїхала ведуча до кімнати доньки, коли та з'їхала. За її словами, вона якось спробувала там поспати, а згодом вирішила залишитися там.

"Я люблю читати перед сном. Інколи вночі прокидаюся, ворушусь, Вадим навпаки дуже чутливо спить. Я пішла раз спробувати поспати в іншій кімнаті, а тоді подумала: "Та ти мене більше сюди не затягнеш ніколи (до подружньої кімнати, – прим.ред.). На годинку зайшла до нього і пішла до себе в кімнату", - каже Оксана Гутцайт.

Нагадаємо, що ведуча у шлюбі з Вадимом Гутцайтом, колишнім міністром молоді та спорту України (з березня 2020 по листопад 2023 листопада). У них двоє дітей: 23-річна донька Еліна та 15-річний син Марк.